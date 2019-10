Polscy lekkoatleci skarżą się na warunki w Katarze. „Grzyb, smród i kartonowe hamburgery”

– Warunki są fatalne, nie ma co tego ukrywać. Wszyscy mówimy o hotelach i pogodzie, ale trzeba tutaj być i to poczuć, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Będąc w Turcji słuchałem tych historii, że jest gorąco i że hotel fatalny. Mówiłem wtedy, żebyśmy nie byli francuskimi pieskami. Gdy tu przyjechałem, zmieniłem zdanie – powiedział Konrad Bukowiecki w rozmowie z reporterem TVP Sport. Kulomiot, który już w sobotę powalczy o medal w finale, powiedział, że „w życiu nie był w gorszym hotelu” . – Jest grzyb na ścianach, śmierdzi kanalizacją w całym pokoju, na klatkach schodowych ludzie palą papierosy – wyliczał. Wicemistrz Europy dodał, że sportowcy otrzymują niesmaczne jedzenie, w tym „kartonowe hamburgery” zaznaczając przy tym, że podczas rywalizacji na stadionie nie będzie miało znaczenia to, kto gdzie spał, a jak daleko pchnie.

O warunkach, w jakich zakwaterowani zostali polscy lekkoatleci, świadczy nagranie udostępnione przez TVP Sport. Kamerzysta stacji odwiedził kilka pokojów zajmowanych przez naszych sportowców. – Jestem z osób, które nie narzekają. Mam łóżko i to mi wystarczy. Chciałem się jednak wypakować. Otwieram swoją szafę, patrzę... No mało miejsca jest – opowiadał na filmiku Piotr Lisek, któremu „trafiła się” zamurowana szafa. Problemem jest także brud i wspominany przez Bukowieckiego grzyb obecny w łazienkach oraz odpadający tynk. W części z tych pomieszczeń zamiast pryszniców znajdują się przeciekające wanny.

Terminarz mistrzostw świata. Kiedy startują Polacy?

piątek (4 października)

19.05 – 1500 m mężczyzn, półfinały (Lewandowski)

20.00 – dysk kobiet, FINAŁ (ew. Zabawska)

20.30 – 400 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Linkiewicz)

20.45 – 3000 m z przeszkodami mężczyzn, FINAŁ (ew. Zalewski)

22.30 – 20 km chód mężczyzn, FINAŁ (Dawid Tomala)

sobota (5 października)

15.30 – oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Marcin Krukowski)

16.15 – 100 m ppł kobiet, eliminacje (Karolina Kołeczek)

17.00 – oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Krukowski)

18.55 – 4x400 m kobiet, eliminacje (Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik)

19.05 – kula mężczyzn, FINAŁ (Bukowiecki)

niedziela (6 października)

18.02 – 100 m ppł kobiet, półfinały (ew. Kołeczek)

18.40 – 1500 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Lewandowski)

18.55 – oszczep mężczyzn, FINAŁ (ew. Krukowski)

19.50 – 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Kołeczek)

20.15 – 4x400 m kobiet, FINAŁ (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Gaworska, Wyciszkiewicz, Hołub-Kowalik)

