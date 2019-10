Były trener Władimira Kliczki pobity podczas ceremonii ważenia. Skandal na gali we Flint

Do skandalu doszło podczas ceremonii ważenia przed galą bokserską we Flint w stanie Michigan. Jedną z walk miały stoczyć ze sobą Claressa Shields (9-0, 2 KO) i Ivana Habazin (20-3, 7 KO). Stawką było mistrzostwo świata wagi super półśredniej organizacji WBO i WBC. Dotychczas mistrzynią WBC w tej kategorii była Polka, Ewa Piątkowska (13-1, 4 KO). World Boxing Council uznało ją jednak "mistrzynią w zawieszeniu" (champion in recess), co otworzyło drogę do walki aż o dwa pasy mistrzowskie.

Elektryzujące starcie zostało jednak odwołane z powodu haniebnego ataku na trenera Habazin. James Ali Bashir, który w przeszłości trenował Władimira Kliczkę, podczas ceremonii ważenia wdał się w sprzeczkę słowną z osobą z widowni. Później, kiedy usiadł na krześle, miał zostać zaatakowany przez nią od tyłu. Siła ciosu zdruzgotała mu kość policzkową. Ceniony trener stracił też na chwilę przytomność. Na szczęście odzyskał świadomość jeszcze przed wniesieniem do karetki.

