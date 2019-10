Przełamał magiczną barierę. Przebiegł maraton poniżej dwóch godzin!

Dotychczasowy rekord świata w maratonie (2:01.39) należał do tej pory również do Kipchoge. Ustanowił go podczas Maratonu Berlińskiego w 2018 roku. Jeszcze przed startem 34-letni kenijski lekkoatleta mówił, że chce pokazać, że jeśli się bardzo chce, można przełamać każdą granicę, a dla człowieka nie ma niemożliwego. Specjalna próba pokonania magicznej bariery dwóch godzin, której nie udało się do tej pory pokonać żadnemu biegaczowi ani na oficjalnej, ani na nieoficjalnej trasie, została przeprowadzona w sobotę 12 października w Wiedniu, a dokładniej w parku Wiener Prater. Biegacz pokonał 4,4 raza pętlę o długości 9,6 kilometra. Próba pokonania rekordu zakończyła się sukcesem. Kenijczyk pokonał dystans 42,195 km w czasie 1:59:40. Na trasie towarzyszyło mu łącznie 41 pacemakerów.

Niestety, wynik Kipchoge nie zostanie uznany za oficjalny rekord świata. W trakcie maratonu Kenijczykowi podawano wodę, a zgodnie z zasadami powinien on brać ją sam. Ponadto, uznawane wyniki muszą pochodzić z ogólnodostępnych zawodów, a Kipchoge z nikim nie rywalizował. Dodatkowo pacemakerzy, którzy dyktują zawodnikowi tempo nie wyruszyli razem z 34-latkiem, tylko stopniowo pojawiali się na trasie. Mimo wszystko złody medalista z Rio de Janeiro z pewnością zapisze się w historii biegów długodystansowych.

