Polscy siatkarze zagrają z Brazylią. Gdzie można obejrzeć mecz?

Puchar Świata jest rozgrywany na zasadzie „każdy z każdym” co oznacza, że reprezentacje nie biorą udziału w fazie pucharowej, mierząc się kolejno w półfinałach czy finałach. Mianem najważniejszego meczu można jednak nazwać niedzielne spotkanie z Brazylią, które praktycznie rozstrzygnie kwestię zwycięstwa w rozgrywkach. Polacy jak do tej pory przegrali jedynie spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi, pewnie radząc sobie z pozostałymi rywalami. Brazylijczycy idą przez turniej jak burza, nie tylko wygrywając ze wspomnianą drużyną USA, ale tracąc w ośmiu meczach zaledwie dwa sety. To imponujące osiągnięcie, ale przy spełnieniu odpowiednich warunków, może i tak nie dać Canarinhos triumfu w Pucharze Świata.

Jeśli podopieczni Vitala Heynena wygrają w niedzielę z Brazylią 3:0 oraz rozprawią się w trzech setach z Kanadą i Iranem, z którymi zmierzymy się w poniedziałek i we wtorek, to i tak może okazać się to niewystarczające do wygranej w rozgrywkach. Polscy kibice muszą liczyć na to, że nasi niedzielni rywale stracą co najmniej seta w meczu z Japonią lub Włochami. Patrząc na dyspozycję drużyny prowadzonej przez Renana Dal Zotto trudno oczekiwać, by wicemistrzowie świata wypuścili z rąk okazję na triumf w turnieju. Pewna wygrana z Brazylią przedłuży jednak nasze nadzieje na końcowe zwycięstwo i umożliwi walkę o kolejny, po brązowym medalu mistrzostw Europy, sukces na arenie międzynarodowej.

Gdzie można obejrzeć mecz Polska – Brazylia?

Polska zagra z Brazylią w niedzielę 13 października o godz. 8. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport, a od godz. 9 także w TVP Sport. Poczynania biało-czerwonych można śledzić również w serwisie sport.tvp.pl.