Piłkarze oddali hołd tureckim żołnierzom. Sprawą zajmie się UEFA

Sportu nie powinno mieszać się z polityką. Wiedzą o tym kibice oraz sami zawodnicy, który najczęściej wstrzymują się przed wygłaszaniem kontrowersyjnych komentarzy wychodząc z założenia, że ich starty i ewentualne sukcesy powinny łączyć, a nie dzielić. O tej zasadzie najwyraźniej zapomnieli reprezentanci Turcji, którzy w piątek mierzyli się w Stambule z Albanią. Mecz w ramach eliminacji do Euro 2020 zakończył się wynikiem 1:0, a gola na wagę wygranej zdobył Cenk Tosun. Po spotkaniu częściej niż o wyczynie gracza Evertonu mówiło się o zachowaniu zarówno jego, jak i pozostałych piłkarzy.

Powtórzyli gest w szatni

Po tym, jak Tosun umieścił piłkę w siatce, celebrując bramkę pobiegł w stronę trybun. Towarzyszyło mu kilku kolegów, a wszyscy jak jeden mąż wykonali gest salutowania. Autor gola opublikował później na Instagramie zdjęcie nietypowej cieszynki dodając do niego podpis. „Dla naszego narodu, a szczególnie dla tych, którzy dla narodu ryzykują własnym życiem” – napisał gracz Evertonu. Później na koncie Tureckiej Federacji Piłkarskiej pojawiło się zdjęcie z szatni, gdzie podobny gest wykonali wszyscy zawodnicy, członkowie sztabu oraz działacze.

Co na to UEFA? Rzecznik organizacji w rozmowie z włoską agencją Ansa powiedział, że gest wykonany przez tureckich sportowców „wygląda jak prowokacja” . – Gwarantuję, że zajmiemy się tym – dodał. Niewykluczone, że przeciwko piłkarzom zostaną podjęte kroki dyscyplinarne, ponieważ przepisy UEFA są w tej kwestii jasno określane. „Zabrania się używania gestów, słów, przedmiotów lub jakichkolwiek innych środków do przekazywania prowokacyjnych wiadomości, które nie są odpowiednie do demonstrowania podczas wydarzenia sportowego” – brzmi regulamin, a jego zapisy zabraniają w szczególności przekazywania treści „o charakterze politycznym, ideologicznym, religijnym lub obraźliwym”.

Atak Turcji na Kurdów w Syrii

W środę 9 października, prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił rozpoczęcie inwazji na północną Syrię. Turecka armia atakuje region zamieszkany przez Kurdów pomimo gróźb, jakie pod adresem Ankary formułował zaledwie kilka dni temu prezydent USA Donald Trump. Oficjalnym powodem do interwencji jest „zniszczenie terrorystycznego korytarza, który próbuje się ustanowić przy południowej granicy Turcji i zaprowadzenie pokoju w regionie”.