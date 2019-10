Baumgart-Witan oblana farbą w barwach narodowych. Biegaczka wzięła udział w szczególnej sesji

„Przedstawiam Wam mój nowy projekt »The Calendar 2020«, czyli kalendarz na nadchodzący rok z wybitnymi polskimi lekkoatletami. Motywem przewodnim sesji zdjęciowych są barwy biało-czerwone” – czytamy na instagramowym profilu runningcreatives. Projekt, który powstał m.in. we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, nadzoruje fotograf Alesandra Szmigiel. To ona współpracowała ostatnio z Igą Baumgart-Witan, a kulisy sesji zostały upublicznione dzięki krótkiemu spotowi. Jak podkreśliła artystka, utytułowana biegaczka jest nie tylko waleczna, ale również „radosna i pełna dobrej energii” . „Praca z nią to czysta frajda i przyjemność” – podsumowała Szmigiel. Zdjęcia powstawały na stadionie CWZS Zawiszy Bydgoszcz i ukazały Baumgart-Witan w jej żywiole, czyli podczas treningu na bieżni. Tak jak wspomniała fotograf, ważnym elementem są barwy narodowe, a sportsmenka wystąpiła „oblana” biało-czerwoną farbą.

Przypomnijmy, 30-letnia Baumgart-Witan razem z koleżankami ze sztafety 4x400 metrów wywalczyła ostatnio srebrny medal na mistrzostwach świata w Dosze. Na swoim koncie ma także złoto mistrzostw Europy w sztafecie oraz medale w indywidualnych zmaganiach na poziomie krajowym. Specjalizuje się w dystansie 400 metrów.