Zagraniczne federacje interesują się systemem szkolenia w Polsce? Internauci wyśmiali post Bońka

O ile polska reprezentacja gra w ostatnich latach na przyzwoitym poziomie, o tyle piłka klubowa w naszym kraju po prostu kuleje. Ekipy z Ekstraklasy nie dość, że nie grają w Lidze Mistrzów, to mają jeszcze problem z kwalifikacją do Ligi Europy. Kibice wciąż pamiętają liczne upokorzenia, kiedy to piłkarze znani z naszych rodzimych boisk przegrywali z drużynami reprezentującymi teoretycznie słabsze ligi. Odzwierciedla to nasza pozycja w krajowym rankingu UEFA, gdzie pod uwagę brane są występy klubów w europejskich pucharach. Polska zajmuje tam 28. miejsce za takimi „potęgami” klubowej piłki jak Białoruś, Kazachstan czy Azerbejdżan.

Grenlandia, San Marino i Madagaskar

Wprawdzie mamy dużo powodów do dumy, a nazwiska takie jak Lewandowski, Szczęsny czy Piątek budzą respekt w całej Europie, ale są to zawodnicy, którzy swój sukces w dużej mierze zawdzięczają szkoleniu za granicą. Nie przeszkadza to jednak Zbigniewowi Bońkowi z optymizmem patrzeć na sytuację w naszym kraju. „Doczekaliśmy się dobrych czasów. Dużo zagranicznych federacji pyta nas, o nowe koncepcje szkoleniowe, które wprowadziliśmy i realizujemy w ostatnich latach” – napisał prezes PZPN na Twitterze, a na odpowiedzi internautów nie trzeba było długo czekać.

Jeden z komentujących zasugerował, że zagraniczne federacje pytają o wspomniane koncepcje, by „samemu takich błędów nie popełniać” . „Halo Polska jak to robicie, że co roku nie gracie w pucharach? Też byśmy nie chcieli tam trafiać bo to nudne i te wtorki, środy, czwartki zajęte i nie ma kiedy odpocząć” – ironizował ktoś inny. „Pytają, bo żadnych nowych koncepcji nie widzą” – stwierdziła jedna z komentujących.