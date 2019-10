Robert Lewandowski nominowany do Złotej Piłki. Powtórzy sukces z 2015 roku?

Przez ostatnie lata Leo Messi i Cristiano Ronaldo przyzwyczaili nas do tego, że to oni walczą o Złotą Piłkę. Wyjątkiem od reguły była ubiegłoroczna edycja organizowanego przez magazyn „France Football” konkursu, kiedy to po statuetkę sięgnął Luka Modrić. Teraz wspomniana trójka znowu znalazła się wśród nominowanych, ale szansę na prestiżowe wyróżnienie mają także inni gracze tacy jak Mohamed Salah.

Do nagrody nominowano również Roberta Lewandowskiego, który tym samym po raz piąty został wyróżniony przez francuskie pismo. Dwa lata temu był 9., trzy lata temu 16., a sześć lat temu zakończył rywalizację na 13. miejscu. Największy sukces odniósł w 2015 roku, kiedy to znalazł się na czwartym miejscu. Wówczas wygrał Leo Messi przed Cristiano Ronaldo i Neymarem. Chociaż kapitan polskiej kadry ma małe szanse na wygraną w plebiscycie, to wysoka forma strzelecka w Bundeslidze oraz awans na euro z reprezentacją narodową mogą sprawić, że snajper Bayernu Monachium znajdzie się wysoko.

Piłkarza, który sięgnie po Złotą Piłkę, poznamy już 2 grudnia. Będzie to zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów przyznaną przez dziennikarzy ze 180 krajów.

Pełna lista nominowanych:

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Sergio Agüero (Argentyna/Manchester City)

Frenkie de Jong (Holandia/Ajax Amsterdam/Barcelona)

Hugo Lloris (Francja/Tottenham)

Duszan Tadić (Serbia/Ajax Amsterdam)

Kylian Mbappé (Francja/PSG)

Trent Alexander-Arnold (Anglia/Liverpool)

Donny van de Beek (Holandia/Ajax Amsterdam)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal)

Marc-André ter Stegen (Niemcy/Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Turyn)

Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Matthijs de Ligt (Holandia/Ajax Amsterdam/Juventus Turyn)

Karim Benzema (Francja/Real Madryt)

Georginio Wijnaldum (Holandia/Liverpool)

Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool)

Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

Heung-Min Son (Korea Południowa/Tottenham)

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool)

Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

Riyad Mahrez (Algieria/Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli)

Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt/Barcelona)

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

Eden Hazard (Belgia/Real Madryt)

Marquinhos (Brazylia/PSG)

Raheem Sterling (Anglia/Manchester City)

João Félix (Portugalia/Benfica/Atletico Madryt)

Modrić w 2018

Przypomnijmy, rok temu Złotą Piłkę zdobył Luka Modrić. Realu Madryt razem z reprezentacją Chorwacji zdobył na mundialu w Rosji wicemistrzostwo świata i został wybrany najlepszym piłkarzem MŚ. Z „Królewskimi” 34-letni pomocnik wygrał z kolei Ligę Mistrzów. Chorwat wyprzedził Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Francuza Antoine'a Griezmanna. W czołowej dziesiątce znaleźli się ponadto: Kylian Mbappe, Lionel Messi, Mohamed Salah, Raphael Varane, Eden Hazard, Kevin de Bruyne oraz Harry Kane. Przypomnijmy, że wśród nominowanych zabrakło Roberta Lewandowskiego.

