Sukces polskich żeglarzy w prestiżowych regatach Rolex Middle Sea Race 2019

W klasyfikacji w czasie rzeczywistym (Line Honours) Polacy zajęli 6. miejsce w gronie 113 startujących jachtów reprezentujących aktualną czołówkę światowego żeglarstwa morskiego. Wyjątkowości dokonania dodaje fakt, że polska załoga składała się z żeglarzy zawodowych i amatorów. To unikalna formuła, którą Ocean Challange Yacht Club realizuje z powodzeniem od kilku lat.

The Rolex Middle Sea Race to żeglarski klasyk rozgrywany od roku 1968. W tym roku przypada jego jubileuszowa 40. edycja. Wyścig liczy 607 mil morskich i rozpoczyna się wystrzałem startowym z baterii armatniej w Valletta Grand Harbour. Jego trasa prowadzi przez Capo Fassero na Sycylii, Cieśninę Messyńską, Stromboli, Favignana, Pantelleira, Lampedusa i z powrotem do Valletta na Malcie. Obok słynnych regat Rolex Sydney-Hobart i Rolex Fastnet wyścig zaliczany jest do najtrudniejszych i najważniejszych zawodów morskich świata.

– Przepełnia mnie ogromna radość i wdzięczność, którą kieruję dziś do członków mojej załogi, reprezentantów naszego Klubu. Nasz wynik potwierdza słuszność formuły PRO AM, którą realizujemy. Osobiście to jedno z ważniejszych dokonań w mojej żeglarskiej karierze. – mówi skipper Przemysław Tarnacki. – Nasza działalność została uznana również w międzynarodowym środowisku żeglarskim. Rolex, patronujący najważniejszym wydarzeniom żeglarskim na świecie, opowie w swoich przekazach medialnych o tegorocznych regatach przez pryzmat startu w nich naszej załogi. Prestiżowy maltański Royal Malta Yacht Club w osobie Komandora Godwina Zammita przyjął naszą załogę na krótkiej recepcji w siedzibie klubu w przeddzień startu do regat – dodaje Tarnacki.

Ocean Challenge Yacht Club wyrósł z bogatych, długoletnich tradycji polskiego żeglarstwa morskiego i oceanicznego. Podstawowym elementem misji klubu jest tworzenie pomostu pomiędzy wspaniałą tradycją polskiego żeglarstwa, a nowoczesnym jachtingiem. Ideą Ocean Challenge Yacht Club jest pielęgnowanie i propagowanie nagromadzonych przez pokolenia zwyczajów i doświadczeń – żeglarskiego systemu wartości.

W skład załogi Ocean Challenge Yacht Club weszli żeglarze: Przemysław Tarnacki (skipper), Witold Małek, Damian Raciniewski, Bartłomiej Olczak, Wojciech Dargiewicz, Rafał Ciesielski, Waldemar Winnowicz, Andrzej Lenartowicz, Grzegorz Nowakowski, Szymon Muszyński, Tomasz Szuścik, Adam Ziemlewski, Nicolai Sehested, Miles Seddon, Wouter Roos, Rogier Van Overveld.