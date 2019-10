Mistrzyni świata pokazała wyprawkę od polskiego związku. Nie wygląda to dobrze

„Odebrałam dzisiaj oficjalny strój reprezentacji na bieg 24h Mistrzostwa Świata w Albi 26.10. Pozostawię to bez komentarza” – napisała Patrycja Bereznowska, która ma na swoim koncie już trzy medale na imprezach tej rangi. Dwukrotnie nieoficjalnie biła rekord świata, za drugim razem przebiegając 259 991 metrów. Na tym nie koniec sukcesów, a 44-latka jest mistrzynią Europy w kategorii zarówno indywidualnej, jak i drużynowej. Teraz we Francji po raz kolejny stanie na starcie morderczego biegu. W tym kontekście internautów tym bardziej dziwi to, jaki strój przygotowano dla naszej reprezentantki. „Żenujące” – brzmi jeden z komentarzy. „To chyba jakiś żart” – napisał ktoś inny.

Dyscyplina nieolimpijska

Sama zainteresowana w komentarzu pod postem podkreśliła, że podczas 24-godzinnego biegu w październiku trzeba przygotować się na każdą pogodę oraz mieć ubrania na przebranie. „Spodenki tego typu nadają się na bardzo krótkie stadionowe bieganie, przy ładnej pogodzie i raczej 20 latach na karku” – dodała. W rozmowie z polsatnews.pl podkreśliła, że nie jest to dla niej zaskakująca sytuacja. – W sumie to nie oczekiwałam nic więcej. To jest mój piąty sezon startów w imprezach typu mistrzostwa Europy i świata. Ta wyprawka co imprezę trochę się zmienia, ale wciąż nie umiemy trafić, wytłumaczyć osobom odpowiedzialnym za to w PZLA, że mamy potrzeby inne niż osoby, które startują na stadionie – przyznała dodając, że przykro jest to, iż chociaż biegacze długodystansowi z każdej imprezy przywożą medale, to nie są doceniani.

Sytuacja nie jest nowa, a Bereznowska oraz inni ultramaratończycy próbowali rozmawiać z polskim związkiem. – Ciągle słyszymy, że jesteśmy dyscypliną nieolimpijską, w związku z tym fundusze są bardzo ograniczone i nie możemy liczyć na więcej – powiedziała. Redakcja polsatnews.pl próbowała kontaktować się z PZLA, ale nikt w siedzibie związku nie odbierał telefonów. W sieci można z kolei znaleźć zdjęcia reprezentantek innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, której wyposażenie znacznie różni się od tego, które dostała polska zawodniczka.

