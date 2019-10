Kolorowy sweter, spodnie dzwony i lakierki. Tak Cristiano Ronaldo wyglądał 16 lat temu

„Przebyliśmy długą drogę od pierwszego dnia Cristiano Ronaldo w Manchesterze United” – brzmi podpis pod czterema zdjęciami opublikowanymi na twitterowym profilu B/R Football. Na pierwszym z nich Portugalczyk ubrany w kolorowy sweter od Versace pozuje ściskając dłoń sir Alexa Fergusona, który przez 27 lat prowadził drużynę z Old Trafford. Podczas pierwszego dnia w Manchesterze 18-letni wówczas Ronaldo przywitał się także z Ruudem van Nistelrooyem oraz wziął udział w sesji, podczas której u boku Klebersona wystąpił w koszulce „Czerwonych Diabłów”.

Dla 34-letniego dzisiaj zawodnika transfer do Manchesteru United stał się przepustką do świata wielkiego futbolu. Ronaldo wcześniej grał w Sportingu Lizbona, gdzie przykuł uwagę angielskich skautów. Manchester United zdecydował się kupić Portugalczyka za 12 milionów funtów, co szybko okazało się świetną inwestycją. Ronaldo zadebiutował w barwach „Czerwonych Diabłów” 16 sierpnia 2003 roku, a w całym sezonie rozegrał 24 spotkania zdobywając sześc bramek. Razem z Manchesterem United Ronaldo zdobył trzy mistrzostwa Anglii, dwa razy sięgał po Puchar Ligi Angielskiej oraz zdobył Puchar Anglii. W barwach „Czerwonych Diabłów” odniósł także triumf w Lidze Mistrzów oraz zdobył klubowe mistrzostwo świata i Tarczę Wspólnoty. Z Old Trafford pożegnał się w 2009 roku, przechodząc do Realu Madryt, w którym spędził dziewięć lat.