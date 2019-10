Robert Lewandowski jako Joker. Piłkarz krytykowany za udział w Halloween

Film „Joker” cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie, stając się obecnie jednym z najchętniej oglądanych tytułów w kinach. Nic dziwnego, że gwiazdy chętnie sięgają po nawiązania do tej produkcji, chociażby wcielając się w główną postać. Na taki zabieg zdecydował się Robert Lewandowski, który razem z żoną przebrał się z okazji Halloween. Piłkarz Bayernu wystąpił jako Joker, a Anna Lewandowska wcieliła się w Harley Quinn. Zdjęcia pary trafiły do mediów społecznościowych, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem internautów. Po niespełna 10 godzinach od publikacji fotografia doczekała się ponad 110 tys. reakcji na Facebooku oraz niemal 460 tys. polubień na Instagramie. Pod postami rozgorzała dyskusja, a najwięcej komentarzy internauci zostawili pod facebookowym wpisem. Nie wszystkie opinie były pozytywne.

„Dwie sprzeczności”

„W Polsce obchodzi się święto zmarłych a nie Halloween. Skoro dajecie przykład wielu ludziom w sporcie i zdrowiu pokażcie też że jako Polacy warto obchodzić regionalne tradycje a nie zachodnie przebieranki”– napisała jedna z użytkowniczek, a jej wpis ma ponad 1,5 tys. reakcji. „Państwo Lewandowscy! Wiemy wszyscy że mieszkacie za zachodnią granicą, ale w waszych żyłach płynie Polska krew.! Mamy święto zmarłych a nie Halloween. Bardzo Was szanuje i co robicie, ale dajcie przykład też przy święcie zmarłych " – napisał ktoś inny. „W sumie to mega słabe, że z jednej strony promuje Pan akcję »Nie wstydzę się Jezusa«, a z drugiej Halloween. Dwie sprzeczności” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Nie zabrakło również obrońców Lewandowskich, którzy podkreślają, że świętowanie Halloween oraz dnia Wszystkich Świętych nie muszą iść w sprzeczności. „Super, ja tez z dzieciakami obchodzę Haloween i Święto Zmarłych również, bo są to dwa różne dni nie przejmuję się gadaniem innych, którzy o zmarłych przypominają sobie tylko 1 listopada” – przyznała internautka. „Robert nie słuchaj tych pseudokatolików. Jesteście oboje wspaniali dzięki za wspaniale mecze. Hallowen jest zabawnym świętem i super przebranie. A co do pseudokatolików o groby trzeba dbać cały rok, a nie tylko na Wszystkich Świętych” – napisał ktoś inny.

