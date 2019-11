Żywa legenda. Lewis Hamilton sześciokrotnym mistrzem świata

Znowu to zrobił. Lewis Hamilton po raz szósty został mistrzem świata Formuły 1, najbardziej prestiżowej kategorii wyścigowej. Wyprzedził właśnie Argentyńczyka Juana Manuela Fangio, który swój ostatni tytuł zdobył w 1957 roku. Przed Brytyjczykiem do pobicia jeszcze jeden rekord. Więcej tytułów ma tylko legendarny Michael Schumacher. Niemiec zgromadził ich aż siedem.

Musiał dojechać

To, że Lewis Hamilton zdobędzie kolejny tytuł, był już niemal pewne od dwóch wyścigów, kiedy to zespół Mercedes zapewnił sobie tytuł mistrza świata konstruktorów, który trafia w ręce zespołu co roku od rozpoczęcia ery hybrydowej. W walce o koronę mistrza pozostali tylko dwaj kierowcy tej drużyny - Hamilton i jego fiński kolega Valtteri Bottas. Jednak szanse Fina były tylko matematyczne. Musiał o wygrać wczorajszy wyścig w Austin w Teksasie, a Lewis musiał być nie wyżej niż na ósmy miejscu (9. jeśli zdobyłby także dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie). Bottas faktycznie wygrał wyścig, ale Hamilton dojechał do mety na drugim miejscu, co dało mu kolejny tytuł mistrzowski.

Przed Hamiltonem jeszcze jeden krok. Jako że brytyjczyk ma mentalność zwycięzcy, to prawdopodobnie w najbliższych dniach zacznie myśleć o tym, aby stać się wraz z Schumacherem, najlepszym zawodnikiem w historii Formuły 1. „Gdy miałem sześć lat, tata powiedział mi, aby nigdy się nie poddawać. To motto naszej rodziny. Jako sportowiec czuję się gotowy na następne wyzwania” – powiedział Lewis Hamilton tuż po Grand Prix USA.

Czytaj także:

Robert Kubica i Orlen odchodzą z Williamsa. Koncern zostaje w Formule 1Galeria:

Lewis Hamilton sześciokrotnym mistrzem świata Formuły 1