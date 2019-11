Czarny kot na boisku podczas meczu. Ludzie dopingowali zwierzaka

Czarny kot stał się gwiazdą spotkania Dallas Cowboys i New York Giants. Zwierzak przemknął po boisku w drugiej kwarcie, zmuszając sędziego Claya Martina do opóźnienia gry. Pracownicy MetLife Stadium i kilku żołnierzy stanu New Jersey próbowali z kolei przepędzić kota w kierunku strefy końcowej z dala od graczy.

Kot szybko się jednak nie poddał. Na początku skierował się w róg strefy końcowej, a następnie przebiegł przez linię końcową do platformy, gdzie znajdowały się kamery. Na chwilę na nią wskoczył, a później wbiegł do tunelu. Wszystkiemu towarzyszyły okrzyki oglądającego spotkanie tłumu ludzi. Zwierzak nie przyniósł szczęścia zespołowi futbolu amerykańskiego New York Giants. Przegrali z Dallas Cowboys 37-18.