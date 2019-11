Wielki sukces Polki. Zdobyła Puchar Świata IFBB!

W miniony weekend w hiszpańskiej Tarragonie odbyły się zawody o Puchar Świata IFBB. Do rywalizacji stanęli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy walczyli o trofea w kategoriach takich jak bodybuilding, bikini fitness czy body fitness. Spory sukces odnotowała Polka – Dagmara Dominiczak – która zdobyła Puchar Świata IFBB w kategorii wellness fitness do 163 cm. „Niewątpliwie Hiszpania jest dla mnie szczęśliwym miejscem. Jestem tu trzeci raz w tym roku i za każdym razem zabieram ze sobą złote pamiątki: Mistrzostwa Europy (maj, Santa Susanna), Arnold Classic Europe (wrzesień, Barcelona) World Cup (listopad, Tarragona) I pomyśleć, że po ME miałam w głowie pomysł, aby zrobić przerwę w startach” – napisała Polka na swoim profilu na Instagramie.

Dagmara Dominiczak jest trenerką personalną, pracuje również jako księgowa w jednej z korporacji. Jej wielką pasją jest fitness oraz sporty sylwetkowe. Pasję do sportu rozwinęła u siebie ponad 4 lata temu, gdy zaczęła regularnie chodzić na siłownię. – Trenuję cztery razy w tygodniu. Jest to trening siłowy. Jeśli chodzi o trening cardio czyli rowerek, orbitrek przed zawodami jest to trening codzienny, a tak jak teraz to trzy, cztery razy w tygodniu – opowiadała trenerka, która pochodzi z Sandomierza, a na co dzień mieszka w Warszawie.