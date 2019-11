Pudzianowski na gali KSW. Są nagrania z walki Polaka

Na tą walkę czekali wszyscy fani KSW. Podczas gali KSW 51 w Zagrzebiu swój kolejnym pojedynek stoczył Mariusz Pudzianowski. Jego rywalem był Bośniak Erko Jun. Starcie zaczęło się od jego sporej przewagi. W pierwszej rundzie długo wykorzystywał szybkość oraz dynamikę. Mariusz Pudzianowski tylko czekał, aż pojawi się możliwość sprowadzenia do parteru. 1,5 minuty przed zakończeniem tej części walki obalił Bośniaka i wielokrotnie uderzał go łokciami.

Początek drugiej rundy to także popis siły Erko Juna. Choć to Pudzian zaczął chwyt, w parterze na górze znalazł się jego rywal. Chwilę później interweniował sędzia – przez niezgodne z regulaminem zachowanie Bośniaka, walka została podniesiona do stójki. Kolejne chwile musiały być trudne dla polskiego sportowca, ponieważ otrzymał serię ciosów w szczękę. Finalnie udało mu się ponownie sprowadzić Erko Juna do parteru. Walka skończyła się w drugiej rundzie nokautem technicznym i zwycięstwem Mariusza Pudzianowskiego.

– Mój przeciwnik kilka razy miał szansę zakończyć walkę ale jej nie wykorzystał. Doświadczenie zrobiło swoje – powiedział Mariusz Pudzianowski. Sportowiec pytany o koniec kariery zapowiedział swoim fanom, że na poważnie o tym myśli. – Jeszcze parę razy mnie zobaczycie. Niebawem chcę kończyć. Muszę oddać miejsce takim jak Erko. Muszę zacząć myśleć rozsądkiem – przyznał Pudzian.

Podczas gali w Zagrzebiu zwycięstwo na swoim koncie zapisał również inny Polak – Borys Mańkowski, który już w pierwszej rundzie pokonał Vaso Bakocevicia poprzez poddanie w pierwszej rundzie.