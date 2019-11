Adam Małysz odśnieżał Wielką Krokiew. „Ekipa wzięła się do pracy”

Biało-czerwoni ze świetnej strony pokazali się podczas ubiegłorocznego sezonu skoków narciarskich. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zajęli odpowiednio trzecie, czwarte i piątek miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, dokładając do tego dwa medale mistrzostw świata. Po ostatnim konkursie w Planicy z kadrą pożegnał się Stefan Horngacher, którego zastąpił jego asystent, Michal Doležal. Reprezentacja prowadzona przez czeskiego szkoleniowca już 23 listopada rozpocznie sezon konkursem drużynowym w Wiśle, a następnego dnia skoczkowie powalczą w zmaganiach indywidualnych. Biało-czerwoni trenują już w Zakopanem, gdzie obecny jest także Adam Małysz, który pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków.

Były skoczek opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym widać, że razem ze sztabem szkoleniowym przygotowywał Wielką Krokiew do zaplanowanego tam treningu. „Żeby skoczkowie mogli trenować inni muszą się napracować” – napisał Małysz. „Pogoda coraz bardziej nas zaskakuje. Żeby trening mógł zostać przeprowadzony, nasza ekipa wzięła się do pracy. Wszyscy pomogliśmy pracownikom skoczni, a zawodnicy mogli bez przeszkód oddać swoje skoki” – podsumował „Orzeł z Wisły”, dołączając również odnośnik do nagrania na którym widać, jak z Doležal dosłownie zjeżdża po zeskoku skoczni, by usunąć w ten sposób śnieg zalegający na igielicie.

Program Pucharu Świata w Wiśle:

Piątek, 22 listopada

12:00 – Odprawa techniczna

16:30 – Oficjalny trening

18:00 – Kwalifikacje

Sobota, 23 listopada

15:00 – Seria próbna

16:00 – Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 24 listopada

10:30 – Seria próbna

11:30 – Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Po zawodach w Wiśle światowa elita przeniesie się do Kuusamo, gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne. Kolejne, zaplanowane już na grudzień zmagania, przeprowadzone zostaną kolejno w Niżnym Tagile (7-8 grudnia), Klingenthal (14-15 grudnia) oraz Engelbergu (21-22 grudnia). 29 grudnia w Oberstdorfie rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni.

