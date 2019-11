Rzecznik PZPN przed meczem z Izraelem: Jesteśmy zapewniani, że nie ma zagrożenia

Media w Izraelu podsycają napiętą atmosferę towarzyszącą meczowi Polska – Izrael. W sobotę po południu na stronie internetowej dziennika „Jerusalem Post” pojawiła się informacja, jakoby Islamski Dżihad zapowiedział ostrzał Izraela w trakcie meczu z Polską. Wiadomość została usunięto nieco po ponad godzinie.

Na Twitterze opublikowano zapowiedź artykułu, w której oznaczono naszego najsłynniejszego piłkarza i dywagowano, że Robert Lewandowski może być zmuszony do walki z Jerozolimie nie tylko przeciwko piłkarzom Izraela, ale też... terrorystom. Link, do którego prowadził wpis, jest już nieaktywny, ale dziennik nadal podawał tę informację w innym artykule. Teraz i tam widnieje już błąd 404 świadczący o usunięciu treści.

Rzecznik PZPN komentuje

Doniesienia „Jerusalem Post” skomentował rzecznik PZPN. Jakub Kwiatkowski zamieścił na Twitterze zrzut ekranu strony, z której zniknął artykuł z rzekomym zagrożeniu. „Co do medialnej zawieruchy. Jesteśmy cały czas zapewniani ze strony federacji Izraela i UEFA, że nie ma żadnego zagrożenia”– napisał.

Mecz w cieniu konfliktu

Kilka dni przed starciem spekulowano, czy do spotkania dojdzie w związku z napiętą sytuacją w kraju gospodarza, gdzie trwają ostrzały rakietowe. Ostatecznie jednak władze UEFA oraz PZPN oceniły, że sytuacja jest bezpieczna dla piłkarzy i mecz powinien odbyć się zgodnie z planem.

„Biorąc pod uwagę napiętą sytuację w kraju gospodarza meczu, PZPN po licznych rozmowach i konsultacjach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, ambasadą Polski w Izraelu, federacją piłkarską Izraela oraz przedstawicielami UEFA, podjął decyzję o udaniu się do Jerozolimy i rozegraniu planowanego meczu eliminacji ME”– podano w komunikacie opublikowanym w serwisie Łączy nas piłka 13 listopada. Dwa dni później Biało-Czerwoni wylecieli do Izraela. – Czujemy się tu bezpiecznie. Wprost z płyty lotniska zostaliśmy przewiezieni do hotelu, gdzie czekała na nas ochrona – mówił na konferencji prasowej Krystian Bielik, reprezentant Polski.

Mecz Polski z Izraelem rozpocznie się już w sobotę 16 listopada o godz. 20:45. Spotkanie będziemy relacjonować NA ŻYWO w serwisie Wprost.pl.

