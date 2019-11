„Irański Hulk” będzie walczył na gołe pięści. „USA kontra Iran - III wojna światowa”

Sajad Gharibi, o którym mówi się „Irański Hulk” albo „Perski Herkules”, ma 186 cm wzrostu, waży ponad 180 kg i zajmuje się podnoszeniem ciężarów, ale trenował też zapasy. Kilka lat temu o Gharibim stało się głośno za sprawą swoich zapowiedzi, odnośnie walki z tzw. Państwem Islamskim (IS). Na swoim Instagramie, gdzie obecnie obserwuje go ponad 460 tys. osób opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że jest gotowy do walki z dżihadystami. Deklarował, że zamierza wstąpić do wojska i przejść niezbędne szkolenie.

W ubiegłym roku pojawiły się spekulacje odnośnie jego startu w KSW. Zanim się to jednak stanie, Sajad Gharibi zadebiutuje w organizacji Bare Knuckle Fighting Championship, która organizuje walki na gołe pięści. Pojedynki bywają niezwykle krwawe, ponieważ uczestnicy mogą używać jedynie pięści. Władze BKFC ogłosiły, że "Irański Hulk" będzie jedną z gwiazd gali zatytułowanej "Stany Zjednoczone kontra Iran - III wojna światowa". Na chwilę obecną nie wiadomo, kto będzie rywalem Sajada Gharibi. Początkowo mówiono o Romario dos Santos Alvesie, który jest nazywany "Brazylijskim Hulkiem", a swoją muskulaturę zawdzięcza zastrzykom z oleju i alkoholu. Finalnie zrezygnował on jednak z walki z Irańczykiem.

