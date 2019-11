Wielki sukces Polaka. Przebiegł 490 km, jako jedyny dotarł do mety

Legendarny Filippides miał pobiec z Aten do Sparty, aby prosić o pomoc przed zbliżającą się bitwą z Persami pod Maratonem. Dla uczczenia tego wydarzenia na trasie Ateny-Sparta i z powrotem organizowany jest Authentic Phidippides Run. Biegacze mają do pokonania 490 km długości trasy oraz prawie 8 kilometrów przewyższeń. Do tegorocznej rywalizacji stanęło 41 uczestników z wielu różnych krajów. Zwycięzcą biegu został Polak - Łukasz Sagan.

Nasz ultramaratończyk jako jedyny dobiegł do mety. Na 449 km wyprzedzał drugiego zawodnika Francuza Jean-Louisa Vidala o ponad 11 godzin. 490 kilometrów pokonał w rekordowym czasie 69 godzin 22 minut i 17 sekund. Dotychczasowy rekord Authentic Phidippides Run należał do Amerykanki Brendy Guajardo i wynosił 74:35.43. Łukasz Sagan zwyciężył także w ubiegłorocznej edycji biegu.

