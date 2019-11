Marcin Gortat zaatakowany przez małpę. „Następny przystanek szpital”

Marcin Gortat opublikował na Instagramie zdjęcia, na których oprócz tajskich krajobrazów, widać również małpy. Zwierzęta te – co uchwycone zostało na nagraniach – z dużą dozą odwagi zbliżają się do ludzi. „To był prawie wspaniały dzień. Tylko ta małpa”... – napisał Marcin Gortat w mediach społecznościowych. „Następny przystanek: szpital. Zostałem ugryziony i uderzony” – dodał, dołączając do wpisu wiele emotikon. Na jednym z opublikowanych przez sportowca zdjęciu widać ślad po ugryzieniu przez zwierzę..

Na post koszykarza licznie odpowiedzieli internauci. „Będzie dobrze, ale małpki piękne”, „Ja kiedyś walczyłem o naszego kokosa z jedną”, „Najmniejsza małpa, a największy agresor” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. „Uwaga te wredoty gryzą z byle powodu”, „Nas na Phi Phi tak sterroryzowały, że nie mogliśmy wyjść z domku przy plaży, bo opanowały nasz taras i nasze trunki. Miej się na baczności”, „Takie słodkie i niepozorne” – dodawali kolejni.

