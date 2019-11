Robert Kubica w nowym zespole? Może założyć różową koszulkę

Przyszłość Roberta Kubicy jest jednym z najważniejszych tematów ostatnich tygodni wśród fanów motorsportu. Spekuluje się, że Polak miałby zostać kierowcą testowym i rezerwowym jednego z trzech zespołów. O zainteresowaniu mówiły amerykański Haas, Alfa Romeo i SportPesa Racing Point należące do kanadyjskiego miliardera Lawrence'a Strolla. Jak donoszą holenderskie media, to właśnie ten ostatni kierunek ma się okazać ostatecznym. Portal gptoday.net dotarł do informacji, że Polak w sezonie 2020 będzie łączył funkcję trzeciego kierowcy Racing Point, ze startami w serii DTM dla zespołu BMW. O dołączeniu do najbardziej popularnej serii wyścigowej samochodów turystycznych, mówi się już od dawna. Sam kierowca wielokrotnie powtarzał, że w przyszłym sezonie interesuje go wyłącznie ściganie i nie zgodzi się na kontrakt, który zakładałby wyłącznie testy w symulatorze. Stąd decyzja o łączeniu etatów w Formule 1 i serii DTM.

Orlen wspiera Kubicę

PKN Orlen z końcem sezonu zakończy współpracę z Rokit Williams Racing. W zespole jeszcze przez jeden wyścig jeździć będzie Kubica. Szef Orlenu zapowiedział, że firma ma zamiar dalej wspierać Polaka i pozostać w Formule 1. Czy oznacza to, że polski koncern naftowy porozumiał się z zespołem Racing Point? Tego jeszcze oficjalnie nie wiadomo. Można jednak zakładać, że już niedługo logo Orlenu może pojawić się na charakterystycznych, różowych bolidach.

