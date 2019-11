Ogłoszono nominowanych do Drużyny Roku UEFA. Wśród wyróżnionych Lewandowski

UEFA ogłosiła we wtorek nazwiska 50 nominowanych piłkarzy, wśród których znalazło się aż 10 graczy FC Liverpoolu, czyli triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Premier League, w której występują „The Reds” ma zresztą najwięcej, bo aż 25 reprezentantów na liście podanej przez federację. O miejsce w Drużynie Roku powalczy także Robert Lewandowski, dla którego jest to, podobnie jak dla Sergio Aguero, ósma nominacja. Zarówno Polak, jak i Argentyńczyk, nigdy jeszcze nie znaleźli się w końcowej jedenastce.

Plebiscyt, w którym to prawo głosu należy do kibiców, potrwa do 9 stycznia. Sympatycy piłki nożnej najpierw wybierają jedną z sześciu dostępnych formacji. Najbardziej ofensywna z nich zakłada wystawienie trzech napastników, co oznacza, że Lewandowski i tak nie będzie miał łatwego zadania. Internauci będą musieli wybrać spośród takich gwiazd jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Sadio Mane czy Mohamed Salah.

Wszystkie nominacje do Drużyny Roku UEFA:

Bramkarze:

Alisson Bekcer (Liverpool),

Ederson (Manchester City),

Jan Oblak (Atletico Madryt),

Andre Onana (Ajax Amsterdam),

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona);

Obrońcy:

Jordi Alba (Barcelona),

Trent Alexander-Arnold (Liverpool),

Cesar Azpiliqueta (Chelsea),

Daley Blind (Ajax Amsterdam),

Matthijs de Ligt (Juventus),

Jose Gimenez (Atletico Madryt),

Joshua Kimmich (Bayern Monachium),

Kalidou Koulibaly (Napoli),

Aymeric Laporte (Manchester City),

Gerard Pique (Barcelona),

Sergio Ramos (Real Madryt),

Andy Robertson (Liverpool),

Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam),

Virgil van Dijk (Liverpool),

Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur);

Pomocnicy:

Thiago Alcantara (Bayern Monachium),

Bernando Silva (Manchester City),

Bruno Fernandes (Sporting Lizbona),

Kevin De Bruyne (Manchester City),

Frenkie De Jong (Barcelona),

Angel Di Maria (PSG),

Fabian Ruiz (Napoli),

Fabinho (Liverpool),

Jordan Henderson (Liverpool),

Jorginho (Chelsea Londyn),

N'Golo Kante (Chelsea Londyn),

David Silva (Manchester City),

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam),

Georginio Wijnaldum (Liverpool),

Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam);

Napastnicy:

Sergio Aguero (Manchester City),

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal Londyn),

Roberto Firmino (Liverpool),

Serge Gnabry (Bayern Monachium),

Eden Hazard (Real Madryt),

Harry Kane (Tottenham Hotspur),

Robert Lewndowski (Bayern Monachium),

Sadio Mane (Liverpool),

Kylian Mbappe (PSG),

Lionel Messi (Barcelona),

Crisriano Ronaldo (Juventus),

Mohamed Salah (Liverpool),

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur),

Raheem Sterling (Manchester City),

Dusan Tadić (Ajax Amsterdam).

