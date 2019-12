Wojciech Szczęsny powinien siedzieć na ławce? Były gracz Realu nie ma wątpliwości

W ostatniej kolejce Juventus Turyn zaledwie zremisował z Sassuolo, przez co to Inter Mediolan przewodzi teraz stawce w lidze włoskiej. Bramkę na wagę remisu zdobył z rzutu karnego Cristiano Ronaldo, który i tak jest krytykowany przez fanów „Starej Damy”. Portugalczyk jest w tym sezonie cieniem samego siebie, a powrotu do wysokiej formy nie ułatwia kontuzja, z którą gwiazdor zmagał się w ostatnim czasie.

Buffon lepszy od Szczęsnego?

Zdaniem Antonio Cassano, który w przeszłości reprezentował barwy klubów takich jak AS Roma, Real Madryt, AC Milan czy Inter Mediolan, „Ronaldo ma duży problem z Sarrim”, czyli szkoleniowcem Juventusu. Według byłego gracza włoskiej kadry Portugalczyk może mieć pretensje do trenera o to, że ten ściągał go z boiska, m.in. podczas listopadowego meczu z Milanem.

Cassano pokusił się także o ocenę gry Gianluigiego Buffona, który podczas niedzielnego meczu wpuścił kuriozalną bramkę. – Buffon powinien grać, ponieważ jest lepszą opcją niż Szczęsny – stwierdził były reprezentant Włoch w programie „Tiki Taka”. Dodał, ze polski bramkarz zawsze siedział na ławce Arsenalu Londyn, gdzie stanowił wsparcie dla Manuela Almunii i Łukasza Fabiańskiego.

