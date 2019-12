Grał w jednym klubie ze Stevenem Gerrardem. Teraz świętuje drugą rocznicę ślubu z mężem

Robbie Rogers w przeszłości grał w takich klubach jak Leeds United czy Los Angeles Galaxy. W drugim z wymienionych występował u boku Stevena Gerrarda, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych z Liverpoolu. 32-letni obecnie Rogers w lutym 2013 roku ogłosił zakończenie kariery przyznając, że jest gejem, co czyniło go pierwszym zawodowym piłkarzem od ponad 20 lat, który dokonał coming outu. Zawodnik nie zawiesił jednak korków na kołku i jeszcze w tym samym roku dołączył do Los Angeles Galaxy. Definitywne zakończenie kariery ogłosił w listopadzie 2017 roku. Miesiąc później wziął ślub, o czym przypomniał ostatnio na Instagramie.

Rogers przyznał, że wciąż jest „zauroczony i zakochany” w swoim mężu, Gregu Berlantim, nawet bardziej niż w dniu, kiedy powiedział mu „tak”. Były piłkarz zacytował również fragment dialogu głównych bohaterów z filmu „Kiedy Harry poznał Sally” , podczas którego Harry wyznał miłość swojej wybrance. Sportowiec, który początkowo bał się przyznawać do swojej orientacji, teraz chętnie dzieli się życiem prywatnym, publikując zdjęcia dzieci, które parze urodziła surogatka.

