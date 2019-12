Polska współorganizatorem ME siatkarzy. PZPS: Mamy jeszcze lepsze wiadomości!

Jak podaje PZPS, Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) zdecydowała, że kolejna edycja siatkarskich mistrzostw Europy rozegrana zostanie według znanej nam z tego sezonu formuły. W czempionacie w dalszym ciągu uczestniczyć będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na cztery grupy (po sześć drużyn w każdej). Wśród startujących ekip na pewno znajdą się kraje-gospodarze, a także osiem najlepszych zespołów ME 2019, czyli Serbia, Słowenia, Francja, Rosja, Włochy, Ukraina, Niemcy i Belgia. Stawkę uzupełni 12 drużyn wyłonionych podczas kwalifikacji, które odbędą się latem 2020 roku.

To nie koniec dobrych wiadomości. Jak podaje PZPS, choć turniej współorganizują cztery kraje, to właśnie w Polsce odbędzie się najwięcej meczów. Nad Wisłą rozegrane zostaną bowiem wszystkie spotkania grupowe (15 meczów), cztery mecze 1/8 czempionatu, dwa starcia ćwierćfinałowe, obydwa półfinały, a także mecz o 3.miejsce i wielki finał ME 2021. Łącznie przed polską publicznością odbędzie się aż 25 spotkań EuroVolley!

– Jestem dumny i szczęśliwy, że Polska będzie jednym z czterech organizatorów EuroVolley 2021 Mężczyzn. To kolejny najwyższej rangi turniej, który odbędzie się w naszym kraju! Jestem pewien, że Polski Związek Piłki Siatkowej dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić to prestiżowe wydarzenie na najwyższym poziomie organizacyjnym – powiedział Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polska będzie organizatorem CEV Mistrzostw Europy siatkarzy po raz trzeci. Pierwszy raz czempionat Starego Kontynentu odbył się w naszym kraju w 2013 roku, kiedy wraz z Danią współorganizowaliśmy tej rangi imprezę. Cztery lata później – w 2017 roku – Polska była samodzielnym organizatorem LOTTO EUROVOLLEY Polska 2017.

Czytaj także:

Prezydent odznaczył zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Oto lista wyróżnionych