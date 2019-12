Miedwiediew skomentował decyzję WADA. „To kontynuacja antyrosyjskiej histerii”

Rosja została wykluczona z wielkich imprez przez Światową Agencję Antydopingową na najbliższe cztery lata. Oznacza to, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli wystąpić pod własną flagą m.in. w igrzyskach olimpijskich w Tokio i Pekinie, a także na piłkarskim mundialu w Katarze. Federacja Rosyjska przez cztery lata pozbawiona prawa do organizowania mistrzostw świata i składania wniosków o ich organizację. To efekt fałszowania danych antydopingowych przez laboratorium Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA).

– Nie można ignorować decyzji dotyczącej naszych sportowców. Nie przeprowadzę teraz szczegółowej analizy. Mówiłem ostatnio w jednym z wywiadów, że w tym przypadku jest oczywiste, że po stronie rosyjskiej, w naszym środowisku sportowym istnieją poważne problemy z dopingiem. Jak dotąd nie można temu zaprzeczyć. Ale z drugiej strony fakt, że wszystkie te decyzje odnoszą się do sportowców, którzy zostali już ukarani w taki czy inny sposób, nie wspominając o innych kwestiach, wskazuje na to, że jest to kontynuacja antyrosyjskiej histerii, która przybrała już przewlekłą postać – stwierdził Dmitrij Miedwiediew.

W ocenie rosyjskiego premiera „organizacje, które są za to odpowiedzialne, czyli rosyjskie organy, których kompetencje obejmują tę kwestię, będą musiały przemyśleć pytania dotyczące sposobu odwołania się od takiej decyzji”. – Nie wiem jak to się skończy, ale najwyraźniej należałoby to zrobić w ten sposób, biorąc pod uwagę podjęte decyzje – dodał Dmitrij Miedwiediew.

