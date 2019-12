Problemy jednego z najlepszych siatkarzy świata. Earvin N'Gapeth został aresztowany!

Earvin N'Gapeth to jeden z najlepszych siatkarzy świata. Z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo Europy (2015) i dwukrotnie wygrał Ligę Światową (2015, 2017). Odnosił sukcesy w klubach we Francji, w Rosji i we Włoszech. Reprezentant Francji w ubiegłym tygodniu brał udział wraz ze swoją drużyną Zenit Kazań w Klubowych Mistrzostwach Świata w brazylijskim Betim. Po zakończeniu rozgrywek - w nocy z niedzieli na poniedziałek 9 grudnia - sportowiec został aresztowany pod zarzutem napaści o charakterze seksualnym. Siatkarz został już przesłuchany przez policję, jednak nadal musi czekać na przesłuchanie w obecności sędziego. Zgodnie z obowiązującym w Brazylii prawem nie może wyjść z aresztu za kaucją, ponieważ w przypadku przestępstw na tle seksualnym nie ma takiej możliwości.

Dlaczego N'Gapeth został aresztowany?

Z ustaleń portalu Globoesporte.com wynika, że po zakończeniu rozgrywek Francuz udał się na imprezę do klubu Chalezinho w dzielnicy Estoril. Earvin N'Gapeth miał uderzyć w pośladki 29-letnią kobietę, która zgłosiła sprawę na policję. Siatkarz tłumaczył, że pomylił ją ze swoją znajomą, która ten nocy także bawiła się w Chalezinho. Dodał, że we Francji klepnięcie w pośladek jest popularnym gestem wśród znajomych. W trakcie składanie zeznań sportowiec podkreślił, że od razu przeprosił 29-latkę i jej partnera, jednak przeprosiny nie zostały przyjęte.

