Poznaliśmy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. Szykuje się kilka hitów

Poniedziałkowe losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów było pod jednym względem wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że do tego etapu rozgrywek dotarli przedstawiciele jedynie pięciu najsilniejszych lig w Europie. Ten fakt dał nam przedsmak tego, co miało czekać na kibiców podczas losowania. Zasady są bowiem proste: na tym etapie rozgrywek nie mogą trafić na siebie ekipy z tych samych lig oraz ekipy, które rywalizowały w fazie grupowej. To wprowadziło pewne ograniczenia i sprawiło, że już w 1/8 finału zobaczymy kilka piłkarskich hitów.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain

Real Madryt - Manchester City

Atalanta Bergamo - Valencia

Atletico Madryt - Liverpool

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

Olympique Lyon - Juventus Turyn

SSC Napoli - FC Barcelona

Tottenham - RB Lipsk

Pierwsze mecze 1/8 finału zostaną rozegrane 18 i 19 lutego. Rewanże zaplanowano na 25 i 26 lutego. Finałowe starcie o trofeum odbędzie się 30 maja w Stambule.

