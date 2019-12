Zaskakujące wyznania Maradony. Padły słowa o porwaniu przez UFO i pierwszym stosunku seksualnym

Legendarny argentyński piłkarz jest obecnie trenerem klubu Gimnasia La Plata. W listopadzie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie ośmiu meczach rozegranych przez drużynę, jednak już po trzech dniach ogłosił zmianę decyzji. W rozmowie z argentyńską telewizją TyC Sports Diego Maradona powiedział, że gdyby miał możliwość zorganizowania imprezy na prywatnym jachcie, zaprosiłby na nią swoich rodaków, a zarazem gwiazdy futbolu – Lionela Messiego, Carlosa Teveza oraz Gabriela Heinze.

Sportowiec zdradził również parę sekretów ze swojego prywatnego życia. Piłkarz zarzekał się, że to, co powiedział, to "najprawdziwsza prawda". Diego Maradona przyznał, że pierwszy stosunek seksualny odbył w wieku 13 lat. – To miało miejsce, gdy miałem 13 lat, w piwnicy ze starszą kobietą. Byłem na górze, a ona czytała gazetę – tłumaczył.

Gwiazdor argentyńskiego futbolu stwierdził także, że przed laty...został porwany przez UFO. – Po co miałbym zmyślać? Kiedyś wypiłem trochę za dużo alkoholu. Nie było mnie w domu przez trzy dni. Kiedy wróciłem, powiedziałem, że porwało mnie UFO. Dodałem, że porwali mnie, ale nie mogę zdradzić zbyt wielu szczegółów – podkreślił.Tego, co działo się z nim w czasie rzekomego porwania nie wiadomo.

