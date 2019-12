Były prezes PZPS wśród oskarżonych. Chodzi o wyłudzenia przy organizacji MŚ siatkarzy

„Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oskarżył Mirosława P. – byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Artura P. – byłego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz byłego prezesa Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, Waldemara K. – sędziego siatkówki oraz członka zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Pawła I. – sędziego siatkówki, Annę P., Anetę S., Grzegorza K., Krzysztofa L., który przez wiele lat współpracował z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej” – czytamy w komunikacie.

Niekorzystne umowy

Prokuratura zarzuca oskarżonym, w tym m.in. byłemu prezesowi i wiceprezesowi PZPS „nadużycie uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej” . Śledczy twierdzą, że członkowie władz związku zawarli niekorzystne umowy na różnego rodzaju usługi związane z organizacją siatkarskiego mundialu w Polsce. Prokuratura ustaliła, że ceny usług były zawyżane w stosunku do ich rynkowej wartości. „W związku z tymi umowami wystawiane były także faktury VAT poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne” – dodaje prokuratura. Wszystko to miało doprowadzić do strat na rzecz PZPS wysokości ponad 3,5 mln złotych. Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

