Robert Kubica zostaje w Formule 1. Orlen sponsorem tytularnym jego zespołu

Kierowca testowy i rezerwowy w zespole Alfa Romeo Racing Orlen. Taką pozycję w CV będzie mógł wpisać sobie Robert Kubica w 2020 roku. Polak zakończył długie i wyboiste negocjacje, które trwały od momentu, gdy postanowił zakończyć współpracę z Williamsem. Kubica od początku rozmów podkreślał, że nie interesuje go wyłącznie testowanie w symulatorze. Można więc zakładać, że w kontrakcie wpisano co najmniej kilka piątkowych treningów we włoskim bolidzie. Obowiązki w zespole Formuły 1 nie powinny kolidować z planami startów w serii DTM.

– Nasza współpraca z PKN ORLEN dotychczas układała się świetnie i cieszę się, że zostajemy razem na kolejny sezon. Zaczynam nowy rozdział w karierze, dołączając do Alfa Romeo Racing ORLEN. To zespół, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i miło będzie zobaczyć znajome twarze, które pamiętam jeszcze z Hinwil. Czas i okoliczności się zmieniły, ale jestem przekonany, że determinacja i głód sukcesu pozostaną niezmienne. Liczę, że moje doświadczenie pozwoli nam wspólnie wykorzystać szanse, które czekają w nadchodzącym sezonie. – mówi Robert Kubica.

PKN Orlen sponsorem tytularnym

Dużą informacją jest także fakt jeszcze większego niż rok temu, zaangażowania PKN Orlen. Prezes Obajtek zapowiadał, że firma ma zamiar pozostać w Formule 1, ale nie sądzono, że stanie się sponsorem tytularnym jednego z zespołów. Alfa Romeo Racing to od dziś Alfa Romeo Racing ORLEN. Podpisanie umowy było możliwe m.in. dzięki temu, że zespół zakończył współpracę z dotychczasowym partnerem paliwowym, firmą Shell.

– W sporcie podobnie jak w biznesie, bardzo ważna jest konsekwencja. Kiedy w ubiegłym roku wspieraliśmy powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, wiedzieliśmy, że tworzymy historię sportu, ale też otwieramy nowy rozdział w historii marki ORLEN. Miniony sezon przerósł nasze oczekiwania w kontekście korzyści uzyskiwanych dzięki obecności w najbardziej prestiżowych wyścigach świata. Sama wartość ekspozycji naszego logotypu po 16 wyścigach przekroczyła 110 mln zł, znacząco zwiększyliśmy również zyski sieci detalicznej. Budowa globalnej rozpoznawalności marki pozwoliła nam też na rozpoczęcie procesu co-brandingu, w ramach którego docelowo wszystkie europejskie stacje naszej sieci mają działać pod jednym szyldem. Dziś robimy kolejny ważny krok na tej drodze, wiążąc się z zespołem o olbrzymiej tradycji i historii. Naszym ambasadorem pozostaje Robert Kubica, niezmiennie lubiany, jeden z najszybszych kierowców świata – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Umowa pozwoli też na jeszcze większą niż w przypadku umowy z poprzednim zespołem, ekspozycję logo PKN Orlen. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, „logotyp z orłem pojawi się na bolidach zespołu, m.in. na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców. Dodatkowo logotyp Koncernu znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome”.

