Nietypowe zdjęcie rodziny Beckhamów. Synowie skopiowali słynne fryzury ojca

Piłkarze nie mają wielkiego pola do popisu, jeśli chodzi o ekstrawagancki wygląd. Gdy występują na boisku, mogą wyróżnić się co najwyżej różnobarwnymi korkami lub modną fryzurą. W tej drugiej kwestii prym wiedzie Cristiano Ronaldo, który co jakiś czas zaskakuje kibiców nowym uczesaniem. Portugalczyk miał jednak sławnego poprzednika w tym względzie, a konkretnie Davida Beckhama. 44-latek znajduje się już na sportowej emeryturze, ale brytyjskie media i tak poświęcają mu dużo uwagi. „The Sun” donosi, że były piłkarz spędził Sylwestra w otoczeniu rodziny, czego potwierdzeniem jest zdjęcie zamieszczone na Instagramie. W oczy rzucają się przede wszystkim fryzury dzieci Beckhama, które przeanalizowali dziennikarze tabloidu.

Najstarszy syn sportowca – 20-letni Brooklyn, zdecydował się na średniej długości fryzurę, a na włosy założył opaskę, nawiązując tym samym do uczesania ojca, jakie ten nosił w 2003 roku. Młodszy o trzy lata Romeo postanowił z kolei przypomnieć fanom rozkwit kariery Davida, kiedy ten grał w Manchesterze United. Syn byłego piłkarza wyglądał łudząco podobnie do Beckhama Seniora z 1997 roku. 14-letni Cruz to z kolei kopia ojca z 2006 roku, kiedy ten grał w Realu Madryt. Co dociekliwsi fani twierdzą, że 8-letnia Harper nie chcąc odstawać od swoich braci, zapuściła włosy nawiązując tym samym do dłuższego uczesania ojca z 2004 roku. Jedno jest pewne – rodzina Beckhamów świetnie czuje się w swoim towarzystwie, a sam David często publikuje zdjęcia, na których pozuje z żoną i czwórką dzieci.

