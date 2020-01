Fatalne warunki w Melbourne. Dramatyczne sceny na meczu słoweńskiej tenisistki

Dalila Jakupovic w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open zmierzyła się ze szwajcarską tenisistką Stefanie Voegele. Słowenka wygrała pierwszego seta 6:4. Mecz był rozgrywany w bardzo trudnych warunkach. Temperatury panujące w Australii są nie do wytrzymania dla osób siedzących na widowni, a co dopiero dla zawodników, którzy wzbijają się na wyżyny swoich sportowych umiejętności, aby zdobyć kolejny punkt. Zawodnicy po wyczerpujących akcjach potrzebują chwili oddechu by kontynuować grę.

Problemy z oddychaniem

Co więcej, z powodu szalejących w Australii pożarów wiele do życzenia pozostawia również jakość powietrza. Na własnym przypadku przekonała się o tym Dalila Jakupovic. W drugim secie, gdy słoweńska tenisistka przegrywała 5:6, mecz został przerwany. Jakupovic nie była w stanie kontynuować gry. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych uchwycono moment, w którym Jakupovic słaniała się na nogach i z grymasem bólu zeszła z kortu w asyście pomocy medycznej. Tym samym do drugiej rundy turnieju kwalifikacyjnego przeszła Stefanie Voegele, która zmierzy się z Denisą Satralovą.