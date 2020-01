Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Obok trenerki pozowała jej babcia

„Babcia Jola. Dzień Babci, naszych kochanych, ciepłych, wspaniałych i jedynych.Z okazji tak pięknego święta wszystkim babciom chciałabym życzyć zdrowia, uśmiechu, pociechy i radości z wnuków i samych kolorowych dni. Moja babcia Jola – najwspanialsza nauczyła mnie wielu rzeczy”– napisała Anna Lewandowska na Instagramie. Słynna trenerka przy okazji zapytała internautów o ich wspomnienia z dzieciństwa dotyczące babć. Na odpowiedź użytkowników nie trzeba było długo czekać, a komentarz zamieścił m.in. brat Lewandowskiej, Piotr Stachurski. „Piękne czasy” – napisał.

Inni internauci także podzielili się swoimi wspomnieniami. „Każde jedne wakacje spędzane u babci i najlepsze kakao na świecie. Nikt takiego nie robi do tego chleb pszenny prosto z pieca i masło” – napisała jedna z użytkowniczek. „Moja kochana Babcia odeszła w zeszłym roku. To był nasz pierwszy Dzień Babci na...cmentarzu. Straszne uczucie pustki, tęsknoty, gorycz łez. Piękne wspomnienia, piękne dzieciństwo. Kochajmy, doceniajmy, bądźmy razem. Wszystkim Babciom wszystkiego co najlepsze” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Czytaj także:

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. Zobacz najlepsze memy!