Święto skoków w Zakopanem. Czekają nas trzy dni emocji

Chociaż od kilku lat konkursy Pucharu Świata są rozgrywane także w Wiśle, to jednak Zakopane jest stolicą polskich skoków. Zawodom rozgrywanym na Wielkiej Krokwi towarzyszy zawsze żywiołowy doping kibiców, a o niespotykanej atmosferze mówią nawet reprezentanci innych krajów. Nie inaczej będzie tym razem, ponieważ pod skocznią znowu zobaczymy komplet widzów.

Kto dołączy do drużyny?

Kibice pojawią się w Zakopanem już w piątek, kiedy to odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. To będzie także wewnętrzny test dla polskiej kadry, która dzień później zawalczy w drużynówce. O ile Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła są pewni występu, o tyle od początku sezonu pozostali zawodnicy zawodzą. Niewykluczone, że do drużyny dołączy zawodnik, który poza wspomnianą trójką najlepiej spisze się w kwalifikacjach. Poza Polakami w sobotnim konkursie drużynowym o podium powalczą Niemcy, Norwegowie, Austriacy, Słoweńcy i Japończycy. Pozostałe kadry nie powinny liczyć się w rywalizacji o czołowe lokaty.

Szansę na wysokie miejsce mamy także w niedzielnym konkursie indywidualnym. Wszystko za sprawą Dawida Kubackiego, który od siedmiu konkursów nie schodzi z podium i był najlepszy podczas ostatniego weekendu w Titisee-Neustadt. Występ przed polską publicznością powinien zmobilizować również Kamila Stocha, który nawet będąc w słabszej formie potrafi wspiąć się na wyżyny możliwości. Optymizmem napawają także skoki Piotra Żyły, który często melduje się w czołowej „10” Pucharu Świata.

Program konkursów Pucharu Świata w Zakopanem:

24 stycznia (piątek)

godz. 16 – oficjalny trening

godz. 18 – kwalifikacje

25 stycznia (sobota)

godz. 15 – seria próbna

godz. 16:15 – konkurs drużynowy

26 stycznia (niedziela)

godz. 15 – seria próbna

godz. 16 – konkurs indywidualny

