Lawina kondolencji po śmierci Kobe'ego Bryanta. „Nie ma słów, by wyrazić mój ból”

„Nie ma słów, by wyrazić ból, którego doświadczam z powodu tragedii utraty mojej bratanicy Gigi i mojego brata Kobe'ego Bryanta. Kocham was i będę tęsknił” – zapewnił Shaquille O’Neal. Zmarłego koszykarza wspominają były i obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. „Kobe był legendą na boisku i dopiero zaczynał coś, co miało być równie ważnym drugim aktem. Śmierć Gianny jest dla nas tym bardziej wstrząsająca, jako dla rodziców. Michelle i ja przesyłamy wyrazy miłości i nasze modlitwy do Vanessy i całej rodziny Bryanta w tym niewyobrażalnym dniu – napisał Barack Obama.

Wpis w podobnym tonie kilka godzin później zamieścił jego następca. „ Kobe Bryant, mimo bycia jednym z najświetniejszych koszykarzy wszech czasów, dopiero zaczynał swoje życie. Kochał rodzinę, miał ogromną pasję życia. Śmierć jego pięknej córki, Gianny, sprawia, że ten moment jest jeszcze bardziej wstrząsający ” – czytamy w poście Donalda Trumpa.

