Kubacki dostanie 100 tys. zł od premiera. „Węgla se kupię”

„Nasza Drużyna dzisiaj nie stanęła na podium w #Zakopane. W sporcie czasem przychodzi słabszy dzień, po którym zwycięstwa smakują jeszcze lepiej! I zapewniam, że nasi Mistrzowie traktują to z odpowiednim dystansem i sportową złością. Podczas kolacji, którą wspólnie zjedliśmy, humory dopisywały. Dziś kibicowaliśmy razem naszym skoczkom tak głośno, że słychać nas było nie tylko w Zakopanem, ale w całych Tatrach. Drugi raz z rzędu w Zakopanem wygrali Niemcy. Już jutro kolejny konkurs, gdzie pokażecie nasze biało-czerwone flagi” – napisał Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facebooku. Premier przekazał również, że podjął decyzję o przyznaniu Dawidowi Kubackiemu specjalnej nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych za jego zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.

„Będę miał 60 stopni w chałupie”

Nikt nie ma wątpliwości, że Turniej Czterech Skoczni jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez w skokach narciarskich. Jeszcze kilka lat temu zwycięzca cyklu zgarniał samochód oraz nagrodę finansową. Teraz triumfator dostaje 20 tys. franków, co jet dość skromną kwotą biorąc pod uwagę fakt, że inne, mniej prestiżowe imprezy w kalendarzu Pucharu Świata gwarantują wyższe zarobki. Jasnym jest jednak to, że dla zawodników TCS wciąż stanowi cenny „skalp” oraz zapewnia miejsce w historii dyscypliny. Tym samym nie dziwi, że szef rządu chciał wyróżnić Kubackiego, który od początku sezonu prezentuje wysoką formę. A co sam zainteresowany zamierza zrobić z tymi pieniędzmi? Zapytano go o to podczas konferencji prasowej w Zakopanem.

Jako pierwszy z odpowiedzią pospieszył Kamil Stoch. – Na opał – zażartował trzykrotny mistrz olimpijski. – Właśnie węgla se kupię, bo Kamil podpowiada, że na opał. I będę se palił całe lato i będę miał 60 stopni w chałupie. Nie będę musiał jechać nigdzie na wakacje – stwierdził Kubacki. Podkreślił też radość z faktu, że doceniono nie tylko jego, ale również sztab szkoleniowy, który przez cały rok pracuje na sukces drużyny. – My mamy kilka dni wolnego, a oni zapieprzają cały czas – wyznał zawodnik. – Szkoda, że nie za każdy wygrany Turniej Czterech Skoczni była taka nagroda – wtrącił Stoch. Na co Kubacki obiecał, że "pożyczy mu trochę węgla".

Czytaj także:

Polacy dominują w Zakopanem! Stoch zwycięża, Kubacki na podium