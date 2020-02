Trenerkę obserwuje w sieci ponad 12 mln internautów. „Popularność bywa przytłaczająca”

Amanda Lee ma 30 lat i pochodzi z Kanady. Obecnie mieszka w Los Angeles. Jest certyfikowaną trenerką fitnessu. Modelka zaczeła swoją przygodę z Instagramem w 2014 roku. W ciągu kilku lat stała się niezwykle popularna. Obecnie jej profil obserwuje ponad 12 mln użytkowników. Amanda Lee ma także swoją stronę internetową, za pośrednictwem której sprzedaje przygotowane przez siebie plany treningowe.

- To, co pokazuje w sieci, to tzw. Instagram real life. Nie zobaczycie praktycznie mojego prawego profilu, bo lewy mam zdecydowanie lepsy - podkreśla. Jendocześnie trenerka przyznaje, że popularność w mediach społecznościowych znacząco poprawiła jej pewność siebie. - Kiedyś miałam ogromne problemy z akceptacją siebie i swojego ciała. Nadal ciężko jest mi przyjmować krytykę. Kiedy znajdę pod zdjęciem sto pozytywnych komentarzy i jeden negatywny, to właśnie ten jeden biorę do siebie - wyznaje.

Trenerka twierdzi, że popularność w sieci bywa dla niej również przytłaczająca. - Muszę prowadzić swojego Instagrama przez cały czas, ponieważ moi obserwatorzy tego oczekują. Czasami nie mam siły robić kolejnych zdjęć, chciałabym po prostu odpocząć i pójść na zwykły trening. To mnie przytłacza, ta ciągła presja idealnego wyglądu - dodaje.

