Polskie panczenistki z brązowym medalem Mistrzostw Świata

Zespół polskich łyżwiarek szybkich w składzie Kaja Ziomek, Natalia Czerwonka, Andżelika Wójcik i Karolina Bosiek, zajął trzecie miejsce w sprincie drużynowym podczas mistrzostw świata odbywających się w amerykańskim Salt Lake City.

Polski przejechały dystans w czasie 1:25:37, co stanowi nowy rekord Polski. Drugie miejsce zajęły Rosjanki w składzie Y. Shikhova, O. Fatkulina, A. Golikova, D. Kachanova, z czasem 1:24:49 a złoty medal zdobyły Holenderki reprezentowane przez I. Wüst, L. de Jong, J. Leerdam, F. Kok. Ich czas to 1:24:02 co stanowi nowy rekord świata.

Zawody odbywały się na torze w Salt Lake City, który był areną zmagań podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku.

Zmagania Polek można obejrzeć w relacji z zawodów, która dostępna była na kanale youtube'owym ISU. Wyścig reprezentantek Polski rozpoczyna się w 2:58:25.

