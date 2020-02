Marcin Gortat zakończył karierę! „Nie wypadało już dłużej zwodzić kibiców”

– Nadszedł czas, by po roku nieobecności na parkietach NBA zakończyć karierę. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem, jestem dumny, że byłem tak długo w tej lidze i przetrwałem, ale myślę, że nie wypadało już dłużej zwodzić kibiców i ludzi, którzy oglądali mnie przez wiele lat – powiedział Gortat.

O swojej decyzji Marcin Gortat poinformował minionej nocy podczas balu charytatywnego, który organizował w ramach „Polish Heritage Night” w Beverly Hills. Zapowiedział, że zamierza się teraz skoncentrować na pracy charytatywnej. – Otrzymywałem różnego rodzaju drobne oferty, głównie z NBA, ale nie są to oferty, które satysfakcjonowałyby mnie jako zawodnika – przekazał. – Nie ukrywam, przed sezonem byłem bliski podpisana kontraktu z Los Angeles Lakers, ale ostatecznie Lakersi zdecydowali się wybrać Dwighta Howarda (...) Można powiedzieć, że wtedy już wiedziałem, że to dla mnie jest koniec, że do NBA nie wejdę – na pewno nie wejdę w trakcie sezonu, w sytuacji, kiedy nie jestem przygotowany. Dlatego taką podjąłem decyzję – mówił.

Gortat dodał także, że pojawił się u niego „syndrom zmęczenia, wypalenia” . – Dzisiaj kończę – i koncentruję się głównie na pracy charytatywnej – zaznaczył.

