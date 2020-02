To koniec jego przygody z górami. Denis Urubko zakończył sportową karierę

Polsko-rosyjski himalaista wspinał się od 31 lat. - Zdobywanie gór najwyższych to sztuka życia, esencja ludzkiego humanizmu, bo nie chodzi tu o sam wynik sportowy, choć nie wiem, czy ludzie na wysokościach są lepsi. Dla mnie himalaizm to także realizacja własnej drogi, pasji i marzeń - mówił Urubko. Teraz postanowił zakończyć karierę. „Decyzja podjęta. 31 lat w górach, 21 wypraw. Wystarczy!” – napisał Denis Urubko w wiadomości do swojej żony Marii.

Ekspertka od himalaizmu i była kierowniczka wypraw z udziałem Urubki Elena Laletina potwierdziła w rozmowach z Onetem, że Denis Urubko zakończył sportową karierę. – Ogłosił to w zasadzie już przed rozpoczęciem wyprawy na Broad Peak. Pozwólmy mu pozostać żywym, nie "zimnym" ciałem gdzieś na wysokości 7000 metrów – podkreśliła.

Lawina na Broad Peak

Próba zimowego zdobycia szczytu Broad Peak przez Denisa Urubkę została powstrzymana przez zejście lawiny. „Jestem w bazie, nie zdobyłem szczytu, ale przetrwałem pomimo pewnych incydentów. Wiatr osiągał 70-80 km/h na szczycie. Lawina zepchnęła mnie 100 metrów, później spadłem 50 metrów z zerwaną poręczówką, szczęśliwie nie do szczeliny. Walczyłem mimo wszystko. Wystarczy! – pisał. Na szczęście himalaista wyszedł z tego bez poważniejszych konsekwencji.

