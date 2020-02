Wielki powrót Adama Małysza? Gregor Schlierenzauer opublikował intrygujący film

„Czy Adam Małysz planuje powrót?” – napisał austriacki skoczek Gregor Schlierenzauer. Sportowiec na Instastory zamieścił trwające kilka sekund nagranie. Widać na nim Adama Małysza na tak zwanej imitacji. Emerytowany sportowiec wybija się niczym z progu i zostaje złapany przez członka sztabu szkoleniowego.

„Bałem się trochę”

Dziennikarze Onetu skontaktowali się z Adamem Małyszem w celu zweryfikowania jego ewentualnych planów na przyszłość. - Na imitacji spróbował Andrzej Zapotoczny i namówili mnie, żebym też to zrobił. Bałem się trochę, bo ostatni raz, kiedy robiłem imitację na Grześka Sobczyka w Wiśle przed siedmioma laty, to spadłem na plecy i miałem je mocno potłuczone. Nie mogłem potem przez miesiąc spać – powiedział. Adam Małysz przekazał także, że „trener stwierdził, że nie było źle”. W czasie wywiadu sportowiec jednoznacznie zdementował pogłoski o jego ewentualnym powrocie do skoków narciarskich w roli zawodnika.

