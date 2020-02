Polska gwiazda MMA poważnie kontuzjowana na gali UFC. „Straszą mnie, że mogłabym stracić wzrok”

Karolina Kowalkiewicz podczas gali UFC w Auckland zmierzyła się z Xiaonan Yan. Chinka zdecydowanie zdominowała walkę.

Już w przerwie między pierwszą a drugą rundą Polka zgłaszała problemy ze wzrokiem. Wezwany lekarz obejrzał jej oko i pozwolił na kontynuowanie walki. Kowalkiewicz nie chciała się poddać i przetrwała kolejne dwie rundy przyjmując na siebie grad ciosów Xiaonan Yan. Ostatecznie przegrała na punkty: 26-30, 26-30, 26-30.

Po walce Polka od razu trafiła do szpitala na badania. W niedzielę wieczorem polskiego czasu Kowalkiewicz na Facebooku poinformowała o swoim stanie zdrowia.

– Cześć kochani, pierwszy raz po walce nie mogę powiedzieć, że wszystko jest okej, no bo nie jest. Wynik walki ma już mniejsze znaczenie, najważniejsze jest moje zdrowie. Na początku pierwszej rundy tutaj pod okiem bardzo mała kostka się złamała i nerw wzrokowy tam utkwił. Całą walkę nic nie widziałam. Widziałam podwójnie, wszystko było jak we mgle – przyznała Kowalkiewicz na nagraniu. – Zaraz po walce trafiłam do szpitala, gdzie spędziłam cały dzień. Dzisiaj jadę do kolejnych specjalistów i będą podejmować decyzje, czy mogę z tym okiem wracać do Polski, czy muszą mnie operować tu na miejscu. Prawdopodobnie jednak będę musiała tutaj zostać, ponieważ lot może być bardzo niebezpieczny ze względu na duże wysokości i duże skoki ciśnienia, bo mam otwartą zatokę oczną. Straszą mnie, że mogłabym nawet stracić wzrok, a wolałabym widzieć – dodała

Czytaj także:

Blanka Lipińska poprowadzi show Polsatu. Uczestnikami będą zawodnicy MMA