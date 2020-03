Rozgrywki Serie A zawieszone na miesiąc? Rząd nie wyklucza takiej możliwości

Po Chinach i Korei Południowej to Włochy są krajem, gdzie jak do tej pory odnotowano najwięcej przypadków zarażeń koronawirusem. Naukowcy współpracujący z rządem zalecili więc, by przez najbliższe 30 dni obywatele unikali wydarzeń, w których biorą udział tłumy osób. Niewykluczone, że tym samym zostaną zawieszone rozgrywki piłkarskie.

Rozgrywki Serie A i tak zostały już częściowo sparaliżowane przez koronawirusa. Część spotkań ostatniej kolejki zostało przełożonych na maj i niewykluczone, że władze ligi podejmą kolejne, podobne decyzje. Agencja informacyjna ANSA przekazała, że rząd rozważa zawieszenie wszystkich wydarzeń sportowych we Włoszech na miesiąc z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przypomnijmy, jak dotąd na terenie kraju zdiagnozowano 2502 przypadki zachorowań, a 79 pacjentów zmarło. Problem przed Euro Decyzja o ewentualnym zawieszeniu imprez sportowych miałaby dotyczyć nie tylko obszarów najbardziej dotkniętych chorobą, ale całego kraju. ANSA podaje, że pomysł dotyczący tymczasowego odwołania m.in. meczów piłkarskich wysunęła społeczność naukowa współpracująca z rządem. Badacze mieli m.in. sugerować, że wskazane jest, by unikać wydarzeń sportowych, w których biorą udziały tłumy ludzi, a podczas których nie da się zachować bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra między osobami. O ile zawieszenie spotkań Serie A byłoby wskazane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, o tyle mogłoby być problematyczne dla klubów oraz samych piłkarzy. Zaległe mecze i tak musiałyby być rozegrane, a przedłużenie rozgrywek nie wchodzi w grę. Już 12 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Europy, na których Włosi nie tylko wystąpią, ale także będą jednym z gospodarzy. Czytaj także:

Igrzyska olimpijskie zostaną przełożone? Organizatorzy mają taką możliwość