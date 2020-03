Błaszczykowski trafiony butelką po wódce. Jest nagranie

„Hej Cracovia, na prośbę kibiców Wisły Kraków proszę o komentarz w tej sprawie. Uszanowania i serdeczności na tydzień” – napisał na TwitterzeJarosław Królewski, współwłaściciel Wisły Kraków. Dołączył nagranie z wtorkowych derbów Krakowa, podczas których Wisła pokonała 2:0 Cracovię. Pierwszego gola dla gości zdobył z rzutu karnego Jakub Błaszczykowski, który celebrował trafienie razem z kolegami z drużyny. Wtedy ktoś rzucił z trybun pustą butelkę po wódce, która trafiła byłego skrzydłowego reprezentanta Polski. Królewski oznaczył w poście oficjalne konta PZPN oraz Ekstraklasy, ale jak na razie ani krajowy związek, ani władze ligi, nie odniosły się do incydentu.

Ważne punkty dla Wisły

Wtorkowe zwycięstwo z pewnością wlało nadzieję w serca kibiców Wisły, która obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli. Jakub Błaszczykowski i spółka zgromadzili jak do tej pory 30 punktów i tracą zaledwie pięć „oczek” do Rakowa Częstochowa, który zajmuje 8. lokatę. Cracovia z kolei zajmuje pozycję wicelidera, a do pierwszej Legii traci 9 punktów. Porażka z lokalnym rywalem nieco wyhamowała zapędy „Pasów”, które obecnie bardziej niż pogonią za stołecznym klubem powinny martwić się depczącymi im po piętach ekipami Śląska, Lecha, Pogoni oraz Piasta.

