Mecze bez kibiców, odwołane zawody. Koronawirus wpłynął na świat sportu

Fani skoków narciarskich przyzwyczaili się do tego, że zawodom towarzyszy radosna atmosfera. Nawet podczas śledzenia transmisji telewizyjnej uwagę zwracają żywiołowe reakcje kibiców, którzy dopingują swoich ulubieńców i sprawiają, że na skoczni jest po prostu głośno. Tym bardziej nietypowy wydawał się sobotni konkurs drużynowy w Oslo, kiedy z powodu epidemii koronawirusa trybuny zostały zamknięte. Z tego samego powodu przy pustych trybunach odbędą się też marcowe zawody w skokach narciarskich w Planicy. Przegląd największych imprez sportowych na świecie wskazuje jednak, że to dopiero początek.

Przypomnijmy, najpierw na 2021 rok przełożono zaplanowane na 13-15 marca Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w Nankin. Decyzję ogłoszono pod koniec stycznia, kiedy to koronawirus był obecny głównie w Azji. Teraz, gdy regularnie pojawiają się nowe informacje na temat przypadków COVID-19 w Europie, nie dziwią kolejne decyzje dotyczące odwoływania imprez.

Odwołane zawody, kibice bez wstępu

FIFA poinformowała w poniedziałek o tym, że przełożono zaplanowane na 23-31 marca oraz 1-9 czerwca azjatyckie mecze eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata, które mają odbyć się w 2022 roku. Do rywalizacji nie przystąpią kolarze planujący start w wyścigach Strade Bianche, Tirreno-Adriatico oraz Mediolan-San Remo, które są nie tylko prestiżowe, ale również stanowią istotny punkt przygotowań do dalszej części sezonu. Decyzję o odwołaniu turnieju podjęli organizatorzy tenisowego Indian Wells, który miał odbyć się od 9 do 22 marca w Stanach Zjednoczonych.

Podczas gdy część imprez jest odwoływanych, inne odbywają się bez udziału kibiców. Meczów na żywo nie obejrzą w najbliższym czasie fani ligi bułgarskiej i rumuńskiej. Trybuny częściowo zamknięto także dla sympatyków piłki nożnej we Włoszech, gdzie wciąż rozważany jest scenariusz dotyczący tymczasowego zawieszenia rozgrywek. Bez udziału kibiców zostaną także rozegrane dwa rewanże Ligi Mistrzów: wtorkowy mecz Valencii z Atalantą oraz środowe starcie Paris Saint-Germain z Borussią Dortmund. Publiczność nie zostanie wpuszczona również na Grand Prix Bahrajnu w F1, które zaplanowano na 20 marca. Kibice będą mogli za to obejrzeć wyścig zaplanowany na najbliższy weekend w Melbourne.

