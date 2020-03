Partnerka piłkarza Juventusu jest w ciąży. Wykryto u niej koronawirusa

Po tym, jak Daniele Rugani otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa, badaniom poddano całą drużynę Juventusu Turyn. Wówczas wyszło na jaw, że zarażony jest także Blaise Matuidi. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Rugani prawdopodobnie zaraził swoją partnerkę, co ta przyznała w rozmowie z włoskim magazynem „Chi”. Przy okazji kobieta poinformowała, że jest w czwartym miesiącu ciąży. – Mam nadzieję, że to nie wpłynie na dziecko – stwierdziła nawiązując do faktu zdiagnozowania u niej COVID-19. – Lekarze zapewnili mnie, że nie powinno być problemów, ale postawcie się w mojej sytuacji – to absolutnie przerażające – dodała. Partnerka piłkarza przyznała, że razem z Ruganim zwlekała z ogłoszeniem informacji o ciąży. – To miała być chwila radości – podkreśliła wyrażając też przekonanie, że szybko wróci do pełni sił.

Dramatyczne dane z Włoch

Najnowsze dane wskazują, że we Włoszech odnotowano już 35 713 przypadków koronawirusa. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano kolejne 4 207 osób. Tamtejsze służby poinformowały również o 475 kolejnych przypadkach śmiertelnych, przez co ogólna liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 2 978.

Agencja Reutera podaje, że dane z ostatniej doby wskazują na wzrost liczby ofiar o 19 proc., co stanowi największy dzienny skok liczbowy od momentu, kiedy w lutym odnotowano pierwsze przypadki koronawirusa we Włoszech. Są też dobre wieści – Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że wyzdrowiało już 4025 pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywa obecnie 2257 osób.

