Niezwykły gest Błaszczykowskiego. Przekazał ogromną kwotę na walkę z pandemią koronawirusa

Fundacja Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego postanowiła przekazać na walkę z pandemią koronawirusa kwotę w wysokości 400 000 złotych. Walka z pandemią koronawirusa ma ogromny wpływ na życie nas wszystkich. „Musimy zmierzyć się z tym razem. Tylko wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze pandemii. To dla nas wielki test empatii i odpowiedzialności. Kochani, bardzo Was proszę nie bagatelizujcie problemu” - napisał piłkarz na profilu fundacji na Facebooku. Jednocześnie reprezentant Polski zaapelował, aby w tym trudnym czasie dbać o swoich bliskich, a przede wszystkim dostosować się do zaleceń i zostać w domu.

108-krotny reprezentant Polski jest znany ze swojej działalności charytatywnej. Fundację założył w 2015 roku. - To nie jest próba zbawiania świata, ale wewnętrzna potrzeba. Wolę pomóc jednej osobie niż żadnej. Jak dam radę, pomogę i dziesięciu, ale że nie mam większych możliwości finansowych, muszę także odmawiać. Wspólnie z rodziną i bliskimi pomyśleliśmy, że poprzez fundację można pomagać dzieciakom - mówił przed laty.