Polskie kluby czeka dłuższa przerwa. Odwołano kolejne mecze Ekstraklasy

Przerwa w polskich rozgrywkach klubowych miała trwać do końca marca, ale już teraz wiadomo, że kibice przez dłuższy czas nie zobaczą swoich ulubieńców w akcji. Ekstraklasę czeka „wolne” do 26 kwietnia, a podobną decyzję podjęto w stosunku do niższych lig.

„Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie Ekstraklasy. PZPN poinformował z kolei o odwołaniu do 26 kwietnia meczów nie tylko w ramach najwyższej ligi, ale również rozgrywek I, II oraz III ligi piłki nożnej oraz futsalu kobiet i mężczyzn. Jednocześnie krajowy związek przekazał, że w przypadku zmiany decyzji lub ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów, te informacje będą przekazywane kibicom niezwłocznie. Koronawirus w Polsce Najnowsze dane o ilości osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w piątek 20 marca w godzinach porannych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 12 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 367, 5 osób zmarło. Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z województwa małopolskiego

4 osób z województwa warmińsko-mazurskiego

1 osoby z województwa wielkopolskiego

1 osoby z województwa śląskiego

1 osoby z województwa świętokrzyskiego

